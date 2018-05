Rugby voor stoere mannen? Daar zijn deze meisjes het niet mee eens

De meiden speelden zaterdag drie (vriendschappelijke) wedstrijden op het terrein van The Wasps in Nijmegen. Volgens teammanager Leontien Coolegem is dit echt uniek. 'Vrouwenteams bij rugby zijn er wel, maar zo jong en in onze provincie dat is nog nooit gebeurd.'

Stoere mannensport

Voor deze samenstelling bestond een team uit meisjes én jongens. 'In rugby zijn gemengde teams voor kinderen heel normaal. Daarnaast is het echt een stoere mannensport en zijn er gewoon niet veel meiden.'

Zaterdag zaten er ook speelsters van de Wild Rovers (Doetinchem) in het meidenteam. 'Het gaat erom dat ze de best mogelijke wedstrijden kunnen spelen, leren en lol staan voorop', legt Coolegem uit.

Benieuwd hoe de wedstrijd van de meiden ging? Kijk dan hier de reportage terug:

'Veel gezelliger zonder jongens'

De meiden zelf zijn ook heel blij met hun team. 'Zonder jongens is het gewoon veel leuker en gezelliger', zegt een speelster. Een ander voegt daaraan toe: 'Zonder jongens kunnen we beter zien hoe we met elkaar kunnen groeien, dat is gewoon erg leuk.'

Een derde speelster is heel duidelijk over haar sport: 'Het maakt mij niet zoveel uit of er wel of geen jongens bij zijn, rugby is gewoon gaaf en zolang ik maar kan spelen.'