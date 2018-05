KNVB wil grensrechter drie maanden schorsen voor schelden met 'aap'

EPE - Een grensrechter van voetbalclub SV Epe moet drie maanden aan de kant zitten omdat hij tijdens een wedstrijd een racistische opmerking maakte. Dat wil de aanklager van de KNVB, meldt Omroep Flevoland.

De man schold een speler uit voor 'aap' tijdens een jeugdwedstrijd in en tegen Lelystad. De voetbalbond wil dat de man drie maanden niet meedoet aan wedstrijden of trainingen. Ook mag hij in die tijd geen functie vervullen bij een voetbalclub. De grensrechter kan binnen drie dagen een verweerschrift indienen tegen het schikkingsvoorstel van de aanklager amateurvoetbal.

Beelden van het incident (tekst gaat verder onder de video):

De voorzitter van SV Epe zei eerder tegen Omroep Flevoland: 'De context is breder dan wat er op de beelden te zien is. Er zijn door beide kanten dingen gezegd en gedaan. Ook door SV Lelystad. Tegen de grensrechter zijn door de club interne maatregelen genomen.'

De speler die voor aap werd uitgemaakt kreeg tijdens de wedstrijd op 21 april een rode kaart. Die is geseponeerd bij gebrek aan bewijs.