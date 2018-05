Brug bij Elburg ruim twee weken dicht door vervelende knik

ELBURG - De Elburgerbrug tussen Elburg en Biddinghuizen is na het Pinksterweekend twee weken dicht. Van 22 mei tot 7 juni moeten auto's en vrachtwagens vanwege werkzaamheden een andere route kiezen.

Bij de werkzaamheden wordt een probleem uit 2015 gerepareerd. In dat jaar werd het beweegbare brugdek vervangen, maar nadat de klus was geklaard bleek dat er een vervelende knik zat in de weg.

Om ongelukken te voorkomen, werd de maximumsnelheid verlaagd van 80 km/u naar 50 km/u. Als de knik is weggehaald, gaat de maximumsnelheid weer omhoog.

Het werk stond gepland voor september vorig jaar, maar werd toen uitgesteld vanwege de maïsoogst. Voor voetgangers en fietsers blijft de Elburgerbrug wel gewoon open. Verkeer richting Flevoland kan omrijden via Wezep of Harderwijk. Kleine boten hebben geen last van de werkzaamheden, voor schepen met een doorvaarthoogte boven de 5,40 meter gaat de brug twee keer per dag open.