Middenvelders Foor en Bruns zijn hoopvol: 'Vitesse is klaar om Utrecht te verslaan'

ARNHEM - Navarone Foor en Thomas Bruns weten dat het een lastig karwei wordt tegen FC Utrecht, maar aan vertrouwen is er geen gebrek. 'Zij moeten ook uitkijken voor ons.'

Het wordt vanavond (20.45 uur en live te beluisteren bij Radio Gelderland) ongetwijfeld weer een harde wedstrijd in Galgenwaard waar FC Utrecht eerder dit seizoen Vitesse met 5-1 aan de kant schoof. In dat duel ging keeper Pasveer een aantal keren niet vrijuit.

Duels ingaan

In Arnhem eerder deze week kenmerkte het finaleduel om Europees voetbal zich als hectisch, meeslepend en spannend. Thomas Bruns vervangt vrijwel zeker Mason Mount die geschorst is en dinsdag nog de 1-0 scoorde met het hoofd. Duels winnen op het middenveld zal zeker vanavond een belangrijke factor worden tegen het fysiek sterke FC Utrecht. 'Die schuw ik zeker niet', lacht Bruns. 'We zullen die 100 procent moeten ingaan. Ik ben klaar om te spelen, maar heb het nog niet van de trainer gehoord.'

Ook Navarone Foor staat te popelen nog één keer te pieken. De Betuwenaar kan het goed vinden met Bruns. 'Een goeie jongen. Ik hoop samen met hem te kunnen bikkelen op het middenveld. Thomas heeft ook diepgang, misschien kan hij nog een doelpuntje mee pikken.'

'We gaan uit van onze eigen kwaliteiten. We hebben thuis bij vlagen goed voetbal gespeeld, alleen is het jammer van die twee tegengoals', zegt Bruns. 'Gelukkig scoren wij ook altijd en overal.'

Foor: 'Wij zijn altijd hongerig en willen altijd winnen. Zij hebben met Labyad een speler die het verschil kan maken. Dat zag je toen hij bij ons in de eerste wedstrijd inviel. We moeten uitkijken, we weten nu wat hij kan. Maar zij moeten ook uitkijken voor ons. Ook Vitesse is in vorm. We zijn er klaar voor.'

