VIDEO: Spanning in Doetinchem: supporters zetten ploeg nog één keer op scherp

Het was een fantastische opkomst op het trainingsveld van SVDW in Doetinchem. Supporters kwamen uitgedost in het blauw en wit, met trommels, vlaggen en vuurwerk naar de training.

De Graafschap-trainer Henk de Jong zorgde voor het mooiste moment van de training, toen hij op een gegeven moment alle supporters het trainingsveld op riep en daar deed hij samen met één supporter nog een oproep aan de fans en de spelers.

Trainer De Jong hoopt op zoveel mogelijk kabaal morgen tijdens de wedstrijd en de supporters benadrukten dat promotie erg dichtbij is.

Na die oproep gingen de spelers nog penalty's nemen, waar alle supporters omheen mochten staan. De Graafschap en de supporters werkten zo samen naar de eredivisie toe.

De wedstrijd van De Graafschap begint morgen om 16.45 uur is live te volgen op Radio Gelderland en via een liveblog op onze app en website.

