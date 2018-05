Joost won bijna twee ton, maar is tevreden met zijn Opeltje: 'Ik wil niet dat het mij verandert'

NIJMEGEN - Bijna twee weken liep Joost van Wijngaarden rond met een geheim: hij had 182.000 euro gewonnen. Niemand wist ervan, behalve zijn vriendin, die hij direct na de winst opzocht. Joost studeert in Nijmegen en won de prijs in het programma Eén tegen 100.

Aan de telefoon reageert de masterstudent Media en Journalistiek opgelucht. Vrijdagavond kon hij het nieuws dan eindelijk wereldkundig maken. Hij huurde de theaterzaal van het Radboud Sportcentrum af en bekeek daar de uitzending van Eén tegen 100, samen met familie, vrienden en leden van zijn vereniging Mercurius.

Luister hier naar een gesprek met Joost op Radio Gelderland:

Happn als gouden antwoord

Joost: 'Ik begon de finale met negentien tegenspelers, omdat ik eerder al veel mensen had weggespeeld. Tot aan die finale, die werd opgenomen op 7 mei, deed ik quizvragen, speelde ik Triviant en keek ik tv of las ik kranten.' Eenmaal in de finale kwam toen die verlossende laatste vraag.

Ik kan slecht tegen mijn verlies Joost van Wijngaarden

De vraag ging toevalligerwijs over zijn eigen vakgebied. 'Ik hoorde dat het over communicatie ging en keek naar mijn tegenspeler - een man van middelbare leeftijd. Ik zette de verdubbelaar in. De vraag was: hoe heet de datingapp waarbij je mensen die je bent tegengekomen kunt terugvinden? Dat is Happn. Alleen met dat antwoord haalde ik al 100.000 euro binnen.'

Beide benen op de grond

Door zijn strategische spel beschikt de student ineens over een enorme som geld. Hoe ga je daar mee om? 'Mensen die de uitzending met mij kwamen kijken, vermoedden al wel dat ik iets had gewonnen. Ik kan slecht tegen mijn verlies, dus als ik had verloren, had ik zoiets nooit georganiseerd.'

'Na de ontlading, toen het bekend was dat ik had gewonnen, sprak ik iedereen toe. Ik vroeg hen mij met beide benen op de grond te houden en om normaal tegen mij te blijven doen', vertelt Joost. 'Ik wil niet dat het mij verandert, dat mijn rol binnen mijn vriendengroep anders wordt.'

Joost tijdens de finale (tekst gaat verder onder de foto)

Wat te doen met die poen?

De weken waarin Joost niets kon zeggen, vond hij eigenlijk wel prettig. Op die manier kon hij zijn winst - 'Ik schreeuwde het uit tijdens de rit terug van Amsterdam' - even rustig laten landen. En bedenken: wat ga ik met al dat geld doen?

'Ik sta op het punt van afstuderen, daarna ga ik werk zoeken. Ik heb een paar duizend euro studieschuld, die ik straks aflos. Verder heb ik echt geen idee. Nooit eerder had ik ook maar een fractie van dit bedrag op mijn rekening.'

Een Opel Combo

Een nieuwe auto zit er dus niet in? 'Ik rijd nu een Opel Combo. Handig, want daar past mijn racefiets ook in.'

Joost is een tevreden man. Hij ziet geen noodzaak zijn Opeltje in te ruilen. 'Mijn leidraad is: zou ik dit ook kopen als ik er géén geld voor had?'

