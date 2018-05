Deel dit artikel:











Auto crasht in sloot, bestuurder knijpt er tussenuit Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Op de Klomperweg in het buitengebied van Lunteren is vrijdagavond een auto op de kop in de sloot terecht gekomen. De bestuurder wachtte hulp niet af en ging ervandoor.

Voor het ongeluk werden ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. Nadat de auto overeind was gezet, bleek dat er niemand meer inzat. De sloot is nog doorzocht, maar de bestuurder werd niet meer gevonden. Volgens een ooggetuige had de bestuurder een omstander via WhatsApp laten weten dat het goed met hem ging, maar wilde hij niet zeggen wat er met hem aan de hand was. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl