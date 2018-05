Aanhouding na strooptocht door Doetinchem

DOETINCHEM - Bewoners van de wijk De Huet in Doetinchem hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag te kampen gehad met openlijke geweldpleging en vernielingen. De politie heeft één persoon aangehouden.

Volgens wijkagent Mikel Kleinpenning speelde het incident zich af in de omgeving van het Dilleveld en de Kruidenlaan. Op een foto is te zien dat onder meer prullenbakken zijn omgegooid. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel bewoners schade hebben opgelopen.

Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten. De politie verzoekt bewoners met schade contact op te nemen.