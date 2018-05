Deel dit artikel:











Twee dure fietsen ontvreemd bij fietsenzaak 's-Heerenberg

ULFT - Fietsenzaak Specialized in 's-Heerenberg is in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door een inbraak. De buit bestaat volgens de wijkagent uit twee dure fietsen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

De inbraak vond omstreeks 03.00 uur plaats in het pand aan de Zeddamseweg. Wijkagent Rinus Kuiling doet op sociale media een oproep naar een specifieke getuige. Deze persoon fietste over de Zeddamseweg en heeft mogelijk iets verdachts gezien. Van de dader is alleen bekend dat hij of zij gezichtsbedekking droeg.