Cocaïne en gasdrukpistool ontdekt bij grote grenscontrole

ARNHEM - Bij een grote controle van politie en marechaussee langs de hele Nederlands-Duitse grens is ook in Gelderland een aantal mensen aangehouden. De controle was donderdag en vrijdag op de weg en het spoor.

In de trein van Arnhem naar Emmerich werd een 25-jarige Duitser aangehouden die in het bezit was van 102 gram cocaïne. De drugs zijn in beslag genomen, er wordt verder onderzoek gedaan.

Pistool en coke

Tijdens een controle op de A12 werden twee Bulgaren aangehouden. De 33-jarige bestuurder was in het bezit was van een gasdrukpistool. Zijn 34-jarige bijrijder werd aangehouden omdat hij in het bezit was van een paar gram cocaïne. Het wapen en de drugs zijn afgepakt.

Eén van de opvallendste aanhoudingen was die van een 21-jarige Nederlandse, die bij Mönchengladbach van de weg werd gehaald. Zij had maar liefst twee kilo cocaïne bij zich, en 150 gram crack (een overblijfsel van cocaïne, vergelijkbaar met heroïne).

In totaal werden 22 mensen aangehouden. Aan de grens tussen Duitsland en Polen was eveneens een grote politie-actie.