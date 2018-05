Deel dit artikel:











Beachvolleybalster Sanne Keizer strandt in Brazilië Foto: Pixabay

ITAPEMA - Beachvolleybalster Sanne Keizer uit Doetinchem is er niet in geslaagd de kwartfinale te bereiken van het toernooi in het Braziliaanse Itapema, onderdeel van de World Tour.

Met haar speelpartner Madelein Meppelink ging ze in de achtste finales in drie sets onderuit tegen het Zwitserse duo Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich. De setstanden waren 21-14 18-21 15-13. Twee weken geleden bereikten Keizer en Meppelink de finale van het World Tour-toernooi in Mersin, Turkije. Die finale ging in drie sets verloren. Zie ook: Sanne Keizer verliest in finale Mersin Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl