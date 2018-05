Wedstrijd en huldiging De Graafschap: wat, waar en hoe laat

DOETINCHEM - Het is het belangrijkste weekend van het seizoen voor De Graafschap. Als de voetbalclub uit Doetinchem zondagmiddag van Almere City wint, is de club gepromoveerd naar de eredivisie. Dan wordt het een feestelijk Pinksterweekend in Doetinchem en ver daarbuiten. Hieronder zetten we alle praktische informatie op een rij.

Wanneer is die belangrijke wedstrijd tegen Almere ook alweer?

De wedstrijd begint zondagmiddag om 16.45 uur. Na de 1-1 in Almere heeft De Graafschap in Doetinchem aan een 0-0 gelijkspel genoeg om te promoveren. 1-1 kan ook, dan wordt het verlengen. Als dan niet meer wordt gescoord, moeten penalty's uitsluitsel geven. Winst is natuurlijk nog beter.

Ik zoek nog een kaartje, waar kan ik terecht?

In ieder geval niet meer bij De Graafschap. Het duel is stijf uitverkocht. In de woorden van de Achterhoekers: de hut is vol, het is kats uitverkocht.

Wie het duel toch wil volgen kan bij Omroep Gelderland terecht: de wedstrijd is van begin tot eind te volgen op Radio Gelderland en natuurlijk via een liveblog op onze app en website.

Lees meer: Duels Vitesse en De Graafschap live op Radio Gelderland

En wanneer kan het feest beginnen?

Op het veld is er na het laatste fluitsignaal een kleine huldiging van de spelers van De Graafschap. Of die van Almere City natuurlijk, dat is ook nog een mogelijkheid.

De Graafschap heeft de fans opgeroepen om zich na de wedstrijd even in te houden en niet meteen het veld op te stormen. 'Supporters mogen pas na de huldiging het veld betreden, als de stadionspeaker daarvoor toestemming heeft gegeven,' aldus de club.

Wat gebeurt er maandag bij de 'grote' huldiging?

Als iedereen is bijgekomen van de zondag, kan het feest op Tweede Pinksterdag nog eens dunnetjes worden overgedaan. Vanaf 15.00 uur is er een groot feest op de parkeerplaats bij stadion De Vijverberg. Er zijn optredens van artiesten en natuurlijk verschijnen alle spelers en de hele technische staf op het podium voor een grote huldiging. Daar zullen ze worden toegejuicht door duizenden anhangers.

Dat ziet er waarschijnlijk zo uit als bij de vorige promotie in 2015:

Omroep Gelderland zendt de huldiging maandagmiddag live uit op televisie. Áls er gewonnen wordt, want het moet nog wel even gebeuren...