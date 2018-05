Deel dit artikel:











Brand verwoest motor op bruggetje Nijmegen Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Een motor is in de nacht van vrijdag op zaterdag door brand verwoest op een bruggetje tussen De Gildekamp en de IJpenbroekweg in Nijmegen.

De brand werd rond 3.00 uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de motor volledig in lichterlaaie. Van het voertuig bleef niets meer over. Hoe de motor op het bruggetje kwam, is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak, brandstichting wordt niet uitgesloten. Het bruggetje raakte beschadigd door de brand.