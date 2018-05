Bussen Veluwe rijden niet, chauffeurs staken voor betere cao

Het zou kunnen dat chauffeurs die onder een andere cao vallen, wel rijden. Een chauffeur schat vanochtend dat ongeveer 10 procent van de bussen rijdt.

'Maar reken er niet op', zegt een woordvoerster van Syntus. 'Wij communiceren: ga ervan uit dat uw bus niet rijdt. Ons advies is om alternatief vervoer te regelen.' Ook in Noord-Brabant en Zeeland wordt het werk neergelegd. In het streekvervoer zijn estafette-acties om een betere cao af te dwingen. Omdat het examentijd is, voeren buschauffeurs deze weken alleen in het weekend actie. Op die manier willen ze scholieren ontzien.

Begin deze maand legden de chauffeurs in heel Nederland al twee dagen het werk neer. Vorige week dinsdag was er een staking in Arnhem en Nijmegen.

In Apeldoorn gingen chauffeurs de straat op om hun eis kracht bij te zetten:

Zie ook: Werkgevers streekvervoer nodigen vakbonden uit voor gesprek