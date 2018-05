Student uit Nijmegen pakt 182.000 euro bij Eén tegen 100

NIJMEGEN - De Nijmeegse Joost van Wijngaarden (23) heeft vrijdagavond 182.000 euro gewonnen bij het programma één tegen 100. In dat programma moest Joost 100 kandidaten wegspelen door het beantwoorden van kennisvragen.

Joost is student communicatiewetenschappen in Nijmegen, maar in de regio ook bekend vanwege zijn inzet voor wielerkoersen in de Waalstad.

De prijs van bijna twee ton werd hem door de kijkers in ieder geval wel gegund.