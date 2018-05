Een erfenis van 1000 schilderijen: 'Iedereen mag meegenieten'

Natuurlijk was het bijzonder om op te groeien bij een kunstenaar. Piet Bruins liet zijn kinderen ontdekken hoeveel kleuren een boomstam of een wolkendek hebben. Toen hij in 2004 overleed, liet hij ze een huis vol schilderijen na. Ruim 1000 stuks. Bruins was een productief kunstenaar, tot op het laatst tekende hij.

'Toen ik hem van het ziekenhuis naar het hospice bracht, stopten we langs de heide die hij zo vaak tekende. Hoe ziek hij ook was, hij begon gelijk weer te schetsen', vertelt zoon Peter Bruins.

De schilderijen zijn allemaal veilig opgeborgen, maar de erfgenamen willen dat ze worden gezien.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Schilderijen op website

Dochter Margo Bruins: 'Natuurlijk hebben deze schilderijen een waarde, maar wat zijn schilderijen waard als ze niet te zien zijn? Wij willen dat mensen van deze werken genieten, bij hen thuis of op een expositie.'

Samen met haar broer en zus fotografeerde ze alle werken, gaf ze een naam en een nummer en plaatste ze op een website: 'Zo kunnen anderen ook zien wat mijn vader allemaal maakte.'

Waar zoon Peter vooral trots op is, is zijn vaders flexibiliteit. 'Toen hij niet genoeg geld verdiende liet hij zich omscholen tot tekenleraar en toen hij het aquarellen onder de knie had, probeerde hij andere technieken en materialen.'

Nunspeetse kunstkolonie

Piet Bruins verhuisde begin jaren 60 met zijn gezin naar Nunspeet. Hij behoorde tot de groep kunstenaars die de Vrije Academie voor de Kunsten in Nunspeet oprichtte.

Bruins was altijd pleitbezorger voor de oprichting van het Noord-Veluws Museum. 'Iedere keer als hij de burgemeester trof, drong hij aan tot de oprichting van dit museum', aldus Margo Bruins.

De tentoonstelling is tot en met 23 mei te zien in het Noord-Veluws Museum. De website, zo hoopt de familie, tot in de eeuwigheid.