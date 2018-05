Hardlopen van Hamburg naar Rotterdam: Roparunners komen door Gelderland

De doorkomst in Lienden. Foto: Omroep Gelderland

LIENDEN - De Roparun komt deze dag door Gelderland op weg naar de finish in Rotterdam. In Ede, Zutphen, Lienden en Tiel zijn speciale 'doorkomsten' georganiseerd. Dat zijn plekken waar extra veel toeschouwers zijn en waar ze er echt een feestje van maken.

Deelnemers van de Roparun zamelen geld in voor de zorg voor kankerpatiënten die niet meer genezen. De estafetteloop begon zaterdag zowel in Parijs als Hamburg. Deze dag finishen de deelnemers van beide routes in Rotterdam. De Roparunners die door Gelderland komen, zijn vertrokken uit Hamburg.

In Lienden lag de rode loper uit voor de deelnemers, zag verslaggever Vera Eisink:

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht lopers die ieder gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen. Daarnaast bestaat een team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins.