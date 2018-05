Ontdek de mooiste plekjes in de beste wandelgemeente van ons land

Maquette op de Slotheuvel in Bronkhorst

BRONKHORST - Wandelpaden slingeren door het gevarieerde Achterhoekse coulissenlandschap met zijn bossen, weilanden en authentieke boerderijen. Je vindt er kastelen, landgoederen en het kleinste stadje van ons land. Het is niet voor niets dat de jury van de wandelkrant Te Voet de gemeente Bronckhorst onlangs heeft verkozen tot beste wandelgemeente van Nederland.

Slotheuvel

Boswachter Dirk van de Brink van Staatsbosbeheer laat BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink de mooiste plekjes van Bronckhorst zien. Ze hebben afgesproken in Bronkhorst. Hier lijkt het of de tijd lang geleden stil is blijven staan. Het kleinste stadje van Nederland ontstond rond het jaar 1000. Op de heuvel naast het stadje stond het kasteel van de heren van Bronckhorst.

Verharde wandelpaden

De gemeente Bronckhorst heeft zich de laatste jaren ingezet om de wandelroutes te verbeteren. Verschillende wandelpaden zijn verhard en er zijn wegwijzers en informatieborden geplaatst. 'Hier op de slotheuvel bij Bronkhorst heb je een prachtig uitzicht,' vertelt Van den Brink. 'Ook de bloemenvelden van de bosgeelster en de aronskelk trekken ieder jaar weer veel bekijks. In april staat dit gebied helemaal vol. En dat is prachtig om te zien.'



Landgoed Hackfort in Vorden

Achtkastelendorp

De gemeente Bronckhorst is 28.000 hectare groot. Daarmee is het één van de grootste plattelandsgemeenten van ons land. Onder meer de bekendste lange-afstand-wandelroute Het Pieterpad voert door de gemeente Bronckhorst. Het achtkastelendorp Vorden ligt precies op de helft van het Pieterpad. Boswachter Van den Brink neemt Laurens mee naar een andere plek, de Baakse Beek.

Smoks Hanne

Eenzame wandelaars kunnen rond Zelhem op pad met een ezel. Ook kan je er kennis maken met de Zelhemse heks Smoks Hanne. En met een beetje geluk sta je tijdens de wandeling net als Dirk en Laurens plotseling oog in oog met een ree.

Op de website van de VVV in Bronckhorst staan diverse fiets- en wandelroutes.

