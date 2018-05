Studenten doppen de boontjes in huize Pieter Pauw

WAGENINGEN - De bewoners van het Wageningse verpleeghuis Pieter Pauw genieten sinds vorige week van een warme maaltijd die zij samen met studenten uit de omgeving klaarmaken. Een win-win situatie want de student krijgt een gezonde en verse maaltijd gratis en voor de bewoner is er extra aandacht en gezelligheid. Na het koken wordt er namelijk gezamenlijk gegeten in de woonkamer.

Vrijwilligers Coördinator Lorissa Vermeer deed op 29 april in het programma Gelderland Helpt een oproep voor de studenten en dat was niet zonder resultaat. 'Meer dan 70 studenten hebben zich aangemeld. Inmiddels zijn er 24 studenten langs geweest om een avondmaal klaar te maken. Ik heb de afgelopen dagen niks anders gedaan dan studenten bellen en planningen maken. Andere werkzaamheden liggen op het moment even stil, want dit is een hele klus.' Desondanks is Lorissa ontzettend blij met de tientallen jongeren die langskomen. 'De bewoners vinden de extra aandacht zo gezellig.'

Student Niels Korten reageerde op de oproep van Gelderland Helpt: 'Ik woon om de hoek van het verpleeghuis. Ik heb vaker met oudere mensen gewerkt en vind het mooi om voor hen iets te betekenen. Voor mij is het zo'n kleine moeite.' En hij beaamt dat het ook niet verkeerd is om eens in de week een gratis maaltijd mee te eten. 'Aankomende dinsdag ga ik weer langs!'

