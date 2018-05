Kleine kokerjuffers groot succes in Heelsumse Beek

HEELSUM - Het gaat goed met de kokerjuffers in de Heelsumse Beek. De insecten zijn in 2014 uitgezet om de waterkwaliteit te verbeteren. Het project is een succes, want er zijn er inmiddels duizenden.

Het insect speelt een belangrijke rol in het beekecosysteem, omdat hij in staat is grote hoeveelheden blad en hout af te breken. Harm Edens gaat in een nieuwe aflevering van BuitenGewoon samen met Ralf Verdonschot van Wageningen Universiteit op zoek naar deze kokerjuffers.

Verspreiding

De Heelsumse beek is één van de 150 beken die vanaf de Veluwe naar de grote rivieren stroomt. Bijzonder is dat de beek al een hoge waterkwaliteit had, maar door de duizenden kokerjuffers is de waterkwaliteit nog beter geworden. De beek raakte onder meer vervuild door bladeren die in de beek vielen.

Verdonschot: 'Kokerjuffers verspreiden zich ongeveer 200 meter per jaar. Dus het duurt nog jaren voordat ze de hele beek bezetten. Ik hoop ook nog dat de kokerjuffer zich gaat verspreiden in de omliggende beken. Als de waterkwaliteit optimaal is dan komen ook vissen weer terug.' Er zijn overigens al beekforellen gespot, zegt Verdonschot.

Papierindustrie

De sprengenbeek werd in de middeleeuwen gegraven om de watermolens aan te drijven voor de papierindustrie. Naast de kokerjuffer is er nog meer moois te bewonderen. Sidekick Twan spot vele soorten weidevogels, maar ook de exoot de zwarte zwaan vertoeft daar lekker in het water. Opwaarts komt Twan ook nog zandhagedissen en een adder tegen.

Harm gaat samen met Nicole de Ruiter van Natuurmonumenten op zoek naar veenmos. Dat mos groeit niet zo makkelijk op de Veluwe, in verband met verzuring van het water.



Bekijk hier de uitzending van zaterdag 19 mei: