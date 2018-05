Dik Trom-sferen in Montferland, dorpelingen op klompen in zomers Zeddam

ZEDDAM - Aflevering 21, dinsdag 29 mei 2018: Zeddam 1958

Zeddam ligt aan de voet van Montferland en het Bergherbos, aan de weg van Doetinchem naar ’s-Heerenberg. In 1958 wonen er zo’n 1200 tot 1300 mensen in het dorp. Iedereen kent elkaar, niet alleen van gezicht, maar ook van naam. Veel mensen worden met hun bijnaam aangesproken; in Zeddam ook wel scheldnaam genoemd. Toch is zo’n scheldnaam meer een plagerijtje dan wat anders. Humor hebben ze wel in het dorp, zo maakt de familie Pas broedmachines en die “Reform broedmachines komen altijd van Pas” aldus een zelf bedachte slagzin.

Naast een melkfabriek, een meubelzaak en andere kleine middenstanders zijn het vooral hotels en pensions met fraaie namen als 'Berg en Boszicht' die geld in het laadje brengen dankzij de vele toeristen. Veel Zeddammers lopen in de jaren '50 nog op klompen en hebben eigen vee en vaak een stuk land. Voetbalclub RKVV Zeddam gebruikt nog een oude schuur als kleedkamer en bij schutterij Johannes houden ze wel van een biertje en een borrel. Er wordt waarschijnlijk in augustus gefilmd, er wordt gehooid en er zijn diverse hooimijten te zien. En natuurlijk is ook de eeuwenoude Torenmolen, het uithangbord van Zeddam, in de film te bewonderen.

Uitzendingen Ons Dorp: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Straatbeeld Zeddam 1958 met de Torenmolen op de achtergrond (still uit de film)

De serie wordt verlengd tot 10 juli en dit zijn de afleveringen:

