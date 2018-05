Wat te doen met Pinksteren? Esther heeft de leukste tips voor je

ARNHEM - Het wordt prachtig weer deze Pinksteren. Zoals elk jaar is er weer van alles te doen in de provincie. Ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Pure Pinksterfair Vaassen

In het park van Kasteel Cannenburch draait het vandaag en morgen om buitenleven tijdens de Pure Pinksterfair. Dit jaar staat het stoere actieve leven buitenshuis centraal. Er zijn demonstraties, lezingen, workshops en verschillende standhouders.

Openluchtrestaurant met foodtrucks in Ede

In Ede kun je genieten van Eten op Rolletjes. Het Akoesticum terrein wordt omgetoverd tot een openluchtrestaurant met 30 foodtrucks. Ook is er het hele weekend live muziek en theater. Voor kinderen is er een poppentheater en schminkhoek.

Music Meeting in Nijmegen

Bij Music Meeting in Nijmegen draait het dit weekend om wereldmuziek. Het festival is een reis langs de verschillende continenten en is daardoor een muzikale ontdekkingsreis.

Bootjes kijken, kopen en varen in Tiel

Ben je gek op boten, dan kun je deze dagen het beste naar Tiel gaan. Tijdens Tiel Maritiem kun je namelijk langs de Waalkade en in de haven bootjes varen, bootjes kijken en bootjes kopen. Tiel Maritiem is zondag en maandag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Pinksterfeesten in Lienden

Muziekvereniging Amicitia organiseert voor de 65e keer de Pinksterfeesten in Lienden. Maandag is er een jaarmarkt in het centrum. Ook is er kermis en in het park Vredelust staan oldtimers.

Terug naar de Middeleeuwen in Doetinchem

Bij kasteel de Kelder in Doetinchem herbeleef je deze pinksterdagen de Middeleeuwen. Zo wordt er tijdens het Middeleeuwsfestijn een middeleeuwse veldslag nagespeeld, zijn er roofvogeldemonstraties en is er veel muziek. Ook zijn er allemaal spulletjes te koop op de middeleeuwse markt.