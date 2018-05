Deel dit artikel:











Inbraak in EMTE-supermarkt, politie doet onderzoek Foto: ANP

NEEDE - In de EMTE-supermarkt aan de Zwaluwstraat in Neede heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbraak plaatsgevonden.

De politie is dinsdag met onderzoek bezig en tast nog in het duister. Mensen die iets gezien hebben, wordt verzocht contact op te nemen. De supermarkt is dinsdag gewoon open. Wat er exact is buitgemaakt, is onbekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl