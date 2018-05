UIT in het weekend: dit zijn de tips van Esther

ARNHEM - Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje.

Openluchtrestaurant met foodtrucks in Ede

Zo kun je in Ede genieten van Eten op Rolletjes. Het Akoesticum terrein wordt omgetoverd tot een openluchtrestaurant met 30 foodtrucks. Ook is er het hele weekend live muziek en theater. Voor kinderen is er een poppentheater en schminkhoek.

Popfestival in Gendringen

In Openluchttheater Engbergen kun je zaterdag naar het popfestival Amfipop. Zeven verschillende bands maken hun opwachting tijdens het festival. De toegang is gratis.

Gelredag in het Flipje- en Streekmuseum

De Gelredag wordt deze zaterdag gehouden in het Flipje- en Streekmuseum in Tiel. Ontdek hoe de stad in de laatste oorlogswinter kapot geschoten is en vanaf 1945 weer is opgebouwd. Dwaal rond het museum en door een stad die maanden aan het front heeft gelegen. De Gelredag is te bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur.

Pure Pinksterfair Vaassen

Tijdens de Pinksterdagen draait het in het park van Kasteel Cannenburch in Vaassen om buitenleven tijdens de Pure Pinksterfair. Dit jaar staat het stoere actieve leven buitenshuis centraal. Er zijn demonstraties, lezingen, workshops en verschillende stands.

Broodshow in het Bakkerijmuseum

In het Bakkerijmuseum in Hattem wordt zaterdagmiddag een extra familievoorstelling gegeven. Bakker Fred geeft in zijn broodshow tips om thuis met deeg aan de slag te gaan. Verder kun je in het museum alles leren over het ambacht van de bakker.

Bootjes kijken, kopen en varen in Tiel

Ben je gek op boten, dan kun je dit weekend het beste naar Tiel gaan. Tijdens Tiel Maritiem kun je namelijk langs de Waalkade en in de haven bootjes varen, bootjes kijken en bootjes kopen. Tiel Maritiem is zondag en maandag van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken.

Terug naar de Middeleeuwen in Doetinchem

Bij kasteel de Kelder in Doetinchem herbeleef je deze pinksterdagen de Middeleeuwen. Zo wordt er tijdens het Middeleeuwsfestijn een middeleeuwse veldslag nagespeeld, zijn er roofvogeldemonstraties en is er veel muziek. Ook zijn er allemaal spulletjes te koop op de Middeleeuwse markt.