ARNHEM - Een gekozen burgemeester of commissaris van de Koning, is dat belangrijk? Ga je meer sporten van topsportevenementen? En moet Gelderland dé wietprovincie van Nederland worden? Daarover gaat vanavond het Gelders debat, waarin leden van Provinciale Staten in gesprek gaan met jongeren.

Provinciale Staten van Gelderland houdt twee keer per jaar een debat met inwoners van Gelderland. Daarbij proberen de Statenleden te kiezen voor onderwerpen die erg leven. Eerder ging het debat bijvoorbeeld over wonen en werken in de grensstreek en over hoe de Veluwe aantrekkelijker kan worden voor toeristen.

Deze keer is het thema Jong in Gelderland. Daarom gaat het debat over drie onderwerpen waarvan Provinciale Staten verwacht dat ze jongeren zullen aanspreken: de gekozen burgemeester, topsportevenementen en Gelderland als wietprovincie.

Het debat is vanavond om 19:00 uur in het Posttheater in Arnhem en is live te volgen via onze website en app.