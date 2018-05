Man in de boeien geslagen voor epilepsieaanval

ZUTPHEN - De 42-jarige Bert-Jan Muller uit Zutphen maakte afgelopen weekeinde iets bijzonders mee: hij werd in de boeien geslagen, terwijl hij een epilepsieaanval kreeg. Foutje, bedankt. Erkent de politie.

Muller kreeg afgelopen zaterdag midden op straat een epilepsieaanval. Toezichthouders van de gemeente dachten met een dronken en verward persoon te maken te hebben en namen de man in de houdgreep. De man werd, terwijl zijn zoontje van zes jaar toekeek, in de boeien geslagen.

Volgens Muller is er veel onwetendheid over epilepsie. 'Als je uit zo’n aanval komt, moet je rustig en in alle vrijheid bijkomen. Het is schrijnend om te zien dat ze bij zulke instanties het verschil niet zien tussen een woedeaanval en een epilepsieaanval', zegt de Zutphenaar tegen De Gelderlander.

'Zoontje bang voor de politie'

'De enige manier om dit te voorkomen, is bekendheid te generen. Epilepsiepasjes en dat soort dingen helpen niet. Niemand die daarnaar gaat kijken als ze iemand zo zien als mij zaterdag. Dit hoop ik nooit meer mee te hoeven maken. Ik heb sindsdien bijna geen minuut geslapen en heb nachtmerries. Dat geldt ook voor mijn zoontje. Hij is nu zelfs bang voor de politie.'

De politie zegt tegen de krant dat er een verkeerde inschatting is gemaakt.