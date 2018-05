Vitesse in alle rust naar beslissende finales seizoen: 'wie moeite heeft, kan gaan zitten'

ARNHEM - Vitesse leeft in bijna serene rust toe naar de twee finales van het seizoen. Vanavond komt FC Utrecht op bezoek, zaterdag is de return in Galgenwaard. 'Vitesse is zeker niet minder.'

Interim-trainer Edward Sturing wil in het eerste duel in Gelredome (20.45 uur) uiteraard direct een resultaat neerzetten. Vitesse heeft het traditioneel lastig in Utrecht en is onder leiding van Sturing juist weer opgebloeid in thuiswedstrijden. Sparta, FC Twente en ADO werden eenvoudig opzij gezet met vaak aantrekkelijk voetbal.

Vertrouwen

'We willen winnen', benadrukt Sturing. 'Hoeveel goals je dan maakt is iets minder belangrijk. Maar als je eerst zelf wint, leg je druk bij Utrecht. Dit seizoen zijn zij beter dan wij. Ze hebben vijf punten meer behaald. Maar favoriet? Nee, dat vind ik niet. We hebben allebei de kwaliteit deze strijd te winnen. Vitesse vind ik niet minder dan FC Utrecht. Bovendien is er veel vertrouwen bij ons.'

Geen garanties

De herboren ploeg straalt na een wisselvallige en vooral teleurstellende fase van het seizoen weer rust en flair uit in het veld. Dat gaat gepaard met resultaat. ADO kreeg in de halve finales een lesje in effectiviteit. FC Utrecht moet iets hoger worden aangeslagen. 'Dat wij het prima doen, geeft geen enkele garantie. Ik heb al gezegd dat het gaat om hoe sterk je mentaal bent.'

Zware benen

Sturing is nieuwsgierig. Hij gelooft echter heilig in zijn groep. 'Iedereen wil er al een tijdje bij horen. Iedereen is fit. Er valt iets te halen en tweede worden in een finale is heel beroerd. Alle spelers op het veld vanavond zijn vermoeid. Die voelen hun benen en pijntjes. Maar geef je daar aan toe, of denk je bij jezelf de tegenstander heeft ook last. En denk je misschien gaan wij daar wel beter mee om.'

Hoeveel pijn?

Als speler van Vitesse kon Sturing zelf wel een pijntje wegstoppen. De clubicoon is het type van niet zeuren maar poetsen. Opgeven is geen optie. Sturing, in de jaren negentig een keiharde rechtsback, beschikte over de pure winnaarsmentaliteit. 'Wat kan je opbrengen in deze finales? Met hoeveel pijn kun je spelen? Voor iedere speler is dat verschillend. Ik geef alleen het belang aan. En wie wel moeite heeft, kan gaan zitten. We hebben drie mogelijkheden om te wisselen', gniffelt de geboren Apeldoorner.