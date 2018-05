'Het maakt je emotioneel helemaal kapot', eiercrisis treft bedrijven nog altijd

TERSCHUUR - De eiercrisis is nog altijd niet voorbij voor tien Nederlandse bedrijven. Ze zitten al bijna een jaar op slot. In Terschuur zit de familie De Vries nog altijd in onzekerheid. Het bedrijf is, net als 114 andere bedrijven, deels geblokkeerd. 'Misschien moeten onze kippen alsnog worden vergast.'

'Het is spannend', vertelt de pluimveehouder uit Terschuur. 'We krijgen nog een uitslag of de kippen alsnog vergast moeten worden.' En dat na een jaar tussen hoop en vrees. 'De kippen waren acht weken geleden nog niet goed. Als het nu wel goed is, is er een wonder gebeurd. De waarden waren de vorige keer nog zeven keer te hoog.'

Kost heel veel geld

Het pluimveebedrijf zit in de problemen, omdat vorig jaar zomer in eieren en kippen het giftige middel fipronil werd gevonden. Het middel werd door het Barneveldse bedrijf Chickfriend in een mengsel gebruikt, dat vervolgens in de stallen werd gespoten om bloedluis te bestrijden. Zo kwam de insecticide in de eieren, kippen en mest terecht. Op dit moment mag het bedrijf aan consumenten geen eieren leveren. Dat kost de boer veel geld.



De eieren van familie De Vries worden alleen verkocht aan de industrie. Dat betekent dat de biologische eieren worden verwerkt in koeken, pasta of shampoo. Nu de familie de eieren alleen verkoopt aan de industrie, krijgen ze maar twee derde van de prijs. 'Dat betekent dat ik de voerkosten van de kippen net kan betalen.'

'Mijn reserve is op'

De boer kan de aanschaf van nieuwe kippen straks niet betalen. 'Mijn reserve is op. Binnenkort zit ik met de bank om een betalingsregeling te treffen. Deze crisis is een groot drama. Het maakt je emotioneel helemaal kapot. Zeker omdat het zo lang duurt.'

Vandaag verschijnt een onderzoeksrapport van onder meer de pluimveesector met een terugblik op de eiercrisis. Verder worden aanbevelingen gedaan om voedselveiligheid en kwaliteit in de eierketen in de toekomst te verbeteren. Het rapport is samengesteld door onder meer Ovoned, NVP, Rabobank, NVWA, Ministerie LNV en VWS.

Cijfers over eiercrisis:



10 bedrijven zijn nog volledig geblokkeerd

115 bedrijven zijn nog gedeeltelijk geblokkeerd. Bij 48 bedrijven gaat het alleen om mest (niet om eieren of kippen).

234 bedrijven zijn inmiddels vrijgegeven.