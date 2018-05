Openbare spijtbetuiging Zutphense wethouder

ZUTPHEN - 'Het spijt mij dat ik het rapport niet eerder heb toegezonden.' Met die woorden reageerde wethouder Annelies de Jonge (PvdA) maandagavond op de motie van wantrouwen die was ingediend door zes van de tien partijen in de Zutphense gemeenteraad.

Reden voor het indienen van de motie van oppositiepartijen D66, CDA, ChristenUnie, de Stadspartij, BewustZW en Burgerbelangen Zutphen Warnsveld is onder meer dat de wethouder een rapport over zorgprojecten Het Plein en Delta zou hebben achtergehouden.

'Niet de juiste kwaliteiten'

Wethouder De Jonge, die de motie overleefde, zou 'achter de feiten hebben aangelopen'. Ze mist volgens de zes partijen het reflecterend vermogen die een bestuurder nodig heeft. Over het dossier Het Plein kreeg zij eerder al een motie van afkeuring.

Verslaggever Melanie Lokate sprak met wethouder De Jonge:

Inschattingsfout

De wethouder erkent dat ze een inschattingsfout heeft gemaakt en het rapport over Het Plein eerder naar de gemeenteraad had moeten toezenden. 'Ik had andere keuzes moeten maken.'

Drie weken geleden is er ook over het onderwerp gesproken, toen heeft de wethouder geen excuses gemaakt en dat steekt sommige partijen. 'Ik heb tijd gehad om na te denken, te reflecteren en heb feedback gekregen. Het spijt mij, ik heb nooit de intentie gehad om informatie achter te houden.'

De politieke partijen zijn blij met de excuses, maar hebben veel vragen. Het rapport waar over gesproken wordt zou pas na de verkiezingen openbaar zijn gemaakt. Volgens verschillende partijen zou het rapport van belang zijn geweest tijdens de verkiezingsdebatten.

Terug in 2014

Onder haar bestuur zouden grote tekorten in het sociaal domein en slechte verhoudingen met buurgemeenten zijn ontstaan. 'Eigenlijk zijn we als gemeente Zutphen, nadat wij miljoenen hebben ingezet op de (door)ontwikkeling van het sociaal domein, net zover als in 2014. Met twee verschillen: onze reserves zijn leeg én we moeten 30 miljoen bezuinigen,' schrijven de partijen in hun motie.

Allerongelukkigst moment

De motie van wantrouwen komt volgens de fractie van de VVD op een 'allerongelukkigst' moment. Komende vrijdag wordt het coalitieakkoord van Zutphen gepresenteerd. GroenLinks, SP, PvdA en VVD gaan samen aan de slag. Annelies de Jonge is kandidaat wethouder voor de PvdA.

