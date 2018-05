Deel dit artikel:











Fietsers elf dagen lang niet via Waalbrug Nijmegen in Foto: Rijkswaterstaat

NIJMEGEN - Fietsers kunnen begin juni elf dagen lang Nijmegen niet in via de Waalbrug. Ze moeten omfietsen via de Snelbinder, het fietspad aan de spoorbrug.

De reden: Rijkswaterstaat begint met de voorbereidingen voor de renovatie van de Waalbrug. Dat heeft nog meer gevolgen. De busbaan vervalt eind deze maand. Bussen moeten meerijden met het overige verkeer. En voetgangers kunnen een tijdje alleen aan de oostkant van de brug lopen. Het overige verkeer op de brug krijgt vanaf 23 juli te maken met hinder. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is volgens Rijkswaterstaat nodig om ook in de toekomst vlot en veilig over de brug te kunnen rijden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl