Veluwe overspoeld door vogelspotters: de withalsvliegenvanger is er

Een stel uit Limburg is ook een kijkje komen nemen. 'We waren op vakantie op Texel en onderweg naar Limburg. Toen lazen we dat de withalsvliegenvanger hier was en zijn we helemaal omgereden.'

Een man uit Middelharnis (Zuid-Holland) was toevallig op vakantie op de Veluwe. 'Gelukkig had ik mijn camera bij me en kon ik de vogel meteen goed vastleggen. Dit is zo ontzettend gaaf!'

Kijk hier naar de reportage (de tekst loopt door onder de video):

Hier is-ie bijna nooit

De withalsvliegenvanger is een zeldzame vogel. Het beestje komt voor vanaf Zuid-Duitsland en verder alleen maar in Oost-Europa en in Zuid-Kroatië. Ook is het beestje gespot in Zweden en Zuid-Frankrijk, maar in Nederland komt het eigenlijk nooit voor. Vijf jaar gelden is-ie voor het laatst gespot. De vogel is herkenbaar aan de zwart-witte kleuren en is ongeveer 13 centimeter groot.

De vogel zit in een aantal bomen rondom de straat Het Frusselt in Vierhouten. Hij vliegt in de tuin van een bewoner. Die is erg coulant voor de spotters; ze mogen rustig kijken vanuit de tuin.

Luister hier naar verslaggever Marvin Hop die een kijkje ging nemen bij de vogel.