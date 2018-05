Bestuurder scootmobiel zwaargewond, hondje met schrik vrij

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag op de kruising van de Ruurloseweg (N319) met de Wildenborchseweg.

De man werd met een gebroken heup en beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Ook het hondje hield ondanks de botsing niets over aan het ongeluk. De politie ontfermde zich over het beestje.

Foto: GinoPress

De hond is door de dierenambulance opgehaald en naar een pension gebracht. Het andere verkeer in het dorp had weinig last van het ongeluk. De scootmobiel en de auto zijn door een berger weggesleept.