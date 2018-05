Ricky van Wolfswinkel even terug bij Vitesse: voorkeur voor de geel-zwarten

Vanwege een lichte meniscusblessure is voor Van Wolfswinkel het seizoen voorbij. Zijn eerste jaar bij FC Basel verliep met ups en downs. De spits raakte geblesseerd en verloor ook even zijn basisplaats. 'In september liep ik een voetbreuk op in de Champions League tegen Benfica', weet de 29-jarige Woudenberger die in Zwitserland nog een contract heeft tot 2020.

Volgend seizoen meer

Hij lag er ongeveer drie maanden uit. Toch kijkt Van Wolfswinkel redelijk tevreden terug. Uiteindelijk maakte hij in zijn debuutseizoen in Basel nog tien goals. 'Los van die blessure heb ik een goed jaar gedraaid. Genoeg goals gemaakt. Natuurlijk, ik wil volgend seizoen meer. Veel meer. Normaal gesproken ben ik ook altijd fit. Ik hoop na de vakantie een jaar lang lekker te spelen. Dan ga ik er weer volle bak tegenaan.'

Vakantie

Van Wolfswinkel is deze maandag te vinden op Papendal waar hij zich ook even liet behandelen aan zijn knie. Hij heeft onlangs een kleine operatie ondergaan, maar stelt nu weer fit te zijn. Het seizoen is echter wel voorbij. 'Het is voor mij nu vakantie en dan mag ik ook even genieten.'

Mooie tijden

De goaltjesdief scoorde vorig seizoen namens Vitesse 20 maal en was in de kleedkamer de absolute leider van de Arnhemse club. In de bekerfinale tegen AZ zorgde Van Wolfswinkel met twee goals voor de eerste prijs in de clubhistorie. 'Ik was even in het land en het kwam goed uit even langs te komen. Leuk om de mensen weer te zien waar je mooie tijden mee hebt beleefd en die je in gedachten bij je draagt.'

Teamgenootjes

Dinsdagavond zit Van Wolfswinkel op de tribune van Gelredome en bekijkt hij de eerste play-off finale tegen FC Utrecht. Ook nog eens een oud-werkgever van de centrumspits. 'Dat komt natuurlijk mooi uit. Utrecht zit ook in mijn hart, maar hier zitten mijn teamgenootjes met wie ik vorig jaar nog keihard gewerkt heb. En samen kregen we iets moois voor elkaar. Die gun je het allerbeste. Ik hoop dat het weer lukt. Ik heb geen echte voorkeur, maar een lichte voor de geelzwarten van Vitesse', lacht Van Wolfswinkel.

Beter in Europa

Vanuit Zwitserland volgt hij Vitesse nog op de voet. 'Ze hebben een aantal mooie maar ook hele slechte wedstrijden gespeeld. Maar de laatste tijd gaat het gelukkig weer beter. Ik hoop dat ze dat nog even doortrekken, zodat ze nog iets moois neerzetten. En hopelijk gaat het dan in Europa beter dan dit jaar is gebeurd.'