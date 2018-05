Deel dit artikel:











FNV stomverbaasd over Vérian: 'Er was een overnamekandidaat' Acties in februari dit jaar tegen bezuinigingen Vérian. Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Vakbond FNV is stomverbaasd over het aangevraagde en gekregen uitstel van betaling voor het Apeldoornse thuiszorgbedrijf Vérian. 'We zijn een half jaar in gesprek geweest met Vérian. Er was een overnamekandidaat in beeld. Nu krijgen we dit bericht vandaag', vertelt Wim van der Hoorn van FNV Zorg & Welzijn.

Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean, een onderdeel van het grote Vérian, heeft 1100 medewerkers in dienst. Er lag volgens Van der Hoorn al een overgangsprotocol klaar voor de noodlijdende tak van Vérian. Met een overname zou een faillissement kunnen uitblijven. 'Uitstel van betaling leidt vrijwel altijd tot een faillissement', vertelt Van der Hoorn. Hij vreest nu dan ook voor de toekomst van alle medewerkers. Bewust? 'Hoewel we met verschillende partijen hebben gesproken, hebben we helaas geen overeenkomst kunnen bereiken voor de overname van Vérian Care & Clean BV', laat Vérian in een brief aan de vakbond weten. Van der Hoorn sluit niet uit dat er bewust is gekozen voor uitstel van betaling en een eventueel faillissement. 'Voor een zorgaanbieder die de tak wil overnemen is het veel interessanter om opnieuw te beginnen. Zonder de last van werknemers met bijvoorbeeld veel dienstjaren', vertelt hij. Behoefte aan rust 'Er moet rust komen voor de medewerkers en cliënten', vindt Desiree Egberts van de vakbond het belangrijkste. 'Dit is echt ontzettend shit voor alle medewerkers. We moeten ervoor zorgen dat de rechten van medewerkers blijven zoals ze nu zijn, daarnaast moeten koppels in de zorg in stand blijven.' Aankomende vrijdag hebben de vakbonden een gesprek bij Vérian om over de toekomst van Care & Clean te praten. Zie ook: Uitstel van betaling voor Apeldoorns thuiszorgbedrijf Vérian Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl