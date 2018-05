Inbraak in supermarkt; drie mannen aangehouden

ARNHEM - Na een inbraak in een supermarkt in Arnhem heeft de politie maandagmorgen vroeg drie mannen aangehouden.

Een buurtbewoner meldde de inbraak in de Albert Heijn-supermarkt aan de Van Lawick van Pabststraat. Agenten waren er binnen enkele minuten en konden de auto van de verdachten blokkeren.

Twee mannen die de supermarkt uit kwamen lopen, vluchtten weg. Ze konden in de buurt worden aangehouden. Een buurtbewoner had ze door de tuin zien rennen.

Een derde verdachte is later aangehouden. Hij zat in een auto bij een tankstation aan de Bakenbergseweg.

Het gaat om drie mannen van 21, 22 en 23 jaar uit Almere.