Tieners sturen aandoenlijke brief aan burgemeester: 'Kunt u een snoepwinkel laten maken?' Archieffoto: Omroep Gelderland

TWELLO - Drie tieners uit Twello hebben een grote droom: een snoepwinkel in hun dorpje. Tim, Stijn en Dirk schreven daarom een brief aan burgemeester Jos Penninx (gemeente Voorst). 'We moeten nu helemaal naar Apeldoorn of Deventer, maar dat is te ver. Wilt u een snoepwinkel laten maken alstublieft?'

De burgemeester reageerde enthousiast op de brief van de jongens. Helaas kan hij geen snoepwinkel regelen in Twello, dat is niet rendabel. Daarom sprong een snoepwinkel uit Apeldoorn in de bres. Snoeplimousine Tim, Stijn en Dirk worden woensdagmiddag opgehaald met een speciale roze 'snoeplimousine'. In Apeldoorn worden ze vervolgens afgezet om snoep te kunnen gaan scheppen, op kosten van de zaak natuurlijk. 'De jongeren hebben zoveel moeite gedaan. Daarom hebben we besloten iets unieks te doen', laat de winkel weten. De hele brief van het drietal aan de burgemeester:

