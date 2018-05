Nijmeegs onderzoek: leren van de depressie van een ander

NIJMEGEN - Mensen met een depressie laten leren van anderen met een depressie. Met dat doel is de Nijmeegse ggz-instelling Pro Persona begonnen aan een onderzoek.

Hoe gaan mensen met een depressie met hun depressie om? Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een depressie.

Vragen

Het Expertisecentrum Depressie van Pro Persona wil nu in samenwerking met de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging leden van die vereniging gaan interviewen om kennis te verzamelen.

Junior onderzoeker Dorien Smit: 'Met de interviews hopen we erachter te komen hoe mensen met depressie geleerd hebben met hun situatie om te gaan, hoe ze de weg naar herstel ervaren en hoe je ervaringskennis op een goede manier kunt delen.'

'Behoefte is groot'

De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen aan een manier om ervaringskennis te gebruiken bij hulp aan mensen met depressieve klachten. Er moet ook een app komen die deze kennis makkelijk toegankelijk maakt.

'Onder mensen met depressie bestaat grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen', zegt Gabriëlle Verbeek. Ze is bestuurslid van de landelijke Depressie Vereniging. 'Ons ledenaantal stijgt. Mensen met depressie hebben behoefte aan een plek waar zij persoonlijke ervaringen kunnen delen. Dat blijkt voor hen een belangrijke aanvulling op het reguliere behandelaanbod.'



Voor vragen over het onderzoek of deelname daaraan kan iedereen contact opnemen per e-mail: de.kracht.van.depressie@propersona.nl