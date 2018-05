Deel dit artikel:











Grote zoektocht politie: man uit ggz-instelling gevonden Foto: Omroep Gelderland

ERMELO - De politie heeft in Ermelo enige tijd gezocht naar een vermiste man. De 25-jarige vertrok vanaf een ggz-instelling op Landgoed Veldwijk in het dorp, hij is inmiddels gevonden.

Bij de zoektocht werd gebruik gemaakt van een politiehelikopter. Er werd daarnaast een Burgernetmelding verstuurd. Volgens bewoners moest het treinverkeer bij Ermelo vaart minderen tijdens de zoektocht. Foto: Luc Bakker Meerdere inwoners van Ermelo deden melding van de cirkelende helikopter. Uiteindelijk werd de man dus gevonden. Waarom hij vertrok is onduidelijk.

