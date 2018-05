Deel dit artikel:











Politie denkt dat woningbrand Lobith is aangestoken Foto: archief Omroep Gelderland

LOBITH - De politie denkt dat de brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag woedde in een huis aan de Chrysantstraat in Lobith is aangestoken.

De brandweer kreeg tegen 1.00 uur de melding binnen van een uitslaande woningbrand. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Uit het eerste onderzoek van de brandweer en de politie blijkt dat er sprake is van brandstichting. Omdat het om een rijtjeswoning gaat, neemt de politie de zaak hoog op. Ook omwonenden zijn in gevaar geweest door de brandstichting. De politie heeft van getuigen begrepen dat er twee mensen zijn weggerend na de brand, van wie eentje met ontbloot bovenlijf. Omstanders opgepakt De brand zorgde voor een behoorlijke toeloop van omstanders. Twee personen belemmerden de werkzaamheden van de politie en zijn daarom aangehouden. Het gaat om een 32-jarige vrouw en een 23-jarige man, beiden uit Lobith. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl