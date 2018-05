Burgemeester sluit mensen op in een kooi van 1 bij 2 meter

Foto: Lock me up - free a girl Wageningen

WAGENINGEN - Bij Café de Tijd in Wageningen staan vanaf vandaag een week lang twee kooien. Met mensen erin. Tien personen laten zich vrijwillig opsluiten in een hok van 1 bij 2 meter met tralies. Ze doen dat om geld in te zamelen voor de bestrijding van kinderprostitutie.

Water en een kommetje rijst is alles wat ze meekrijgen. Twaalf uur lang zitten ze achter de tralies en ze mogen iedere twee uur 5 minuutjes uit hun hok voor een sanitaire stop. 'Dat klinkt heftig, maar deze hokken symboliseren de hokken waar in India daadwerkelijk meisjes in vastgehouden worden', zegt Hannie Preuter, regio-ambassadeur voor Lock me Up, Free a Girl.

Stad der Bevrijding

Dinsdag om 10.00 uur sluit burgemeester Van Rumund van Wageningen de eerste twee mensen op in hun hok. Linda Lingbeek is mede-initiatiefnemer en laat zich als eerste insluiten. Ze kende de actie via haar zoon die bij een café werkt waar ze ook al eens meededen. Lingbeek heeft een bedrijf in Wageningen en bedacht dat ze de actie ook daar zouden moeten houden. 'Wageningen is ook nog eens de Bevrijdingsstad, dus dat is wel heel toepasselijk.'

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met Linda Lingbeek:

Want met het geld dat de deelnemers inzamelen, kunnen ze in landen als India kinderprostituees bevrijden. De deelnemers zamelden geld in door zich te laten sponsoren. Daarnaast wordt er rond de actie nog een loterij gehouden met prijzen die gesponsord zijn door ondernemers uit Wageningen en omgeving. En mensen kunnen voor 10 euro een sit-in doen. Lingbeek: 'Dan mogen mensen 10 minuten bij mij in het hok en beantwoord ik face-to-face hun vragen.'

Burgemeester in hok

De organisatie had wel moeite om deelnemers te vinden. 'Het streefbedrag per deelnemer is 2300 euro. Dat is voor sommigen een struikelblok', legt Lingbeek uit. 'En veel mensen vinden het een naar idee in zo'n hok.' Burgemeester Van Rumund was ook gevraagd om een hok te bezetten, maar die zag dat niet zitten. 'Maar hij heeft wel een veilingstuk geleverd', zegt Preuter van de organisatie. 'Je kunt op onze website bieden om een dag lang zijn eregast te zijn.'

Lingbeek, die dinsdag het spits afbijt, ziet er niet tegenop om twaalf uur lang vast te zitten. 'De aanleiding is niet leuk, maar je moet het wel een beetje leuk maken voor jezelf. En meisjes in die landen hebben het veel zwaarder.'