Man verdacht van meer overvallen

APELDOORN - De man die ervan wordt verdacht dat hij op Koningsdag een tankstation in Apeldoorn heeft overvallen, wordt verdacht van meer overvallen.

De politie brengt de man van 34 zonder vaste woon- en verblijfplaats onder meer in verband met de overval op cafetaria Snackpoint Het Trefpunt in Apeldoorn. Die was op 1 mei.

De gemaskerde dader kwam die avond rond 22.45 uur de snackbar binnen en bedreigde de eigenaar. Hij ging er daarna met onbekende buit vandoor op een fiets.

De verdachte is in het onderzoek door een politieman herkend en vervolgens opgepakt. Hij zit in voorlopige hechtenis.

