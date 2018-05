Eventuele huldiging De Graafschap maandag op parkeerplaats stadion

DOETINCHEM - Een eventueel promotiefeest voor supporters van De Graafschap vindt maandagmiddag (Tweede Pinksterdag) plaats voor de hoofdingang van het stadion.

Op de grote parkeerplaats van De Vijverberg staan vanaf 15.00 uur allerlei festiviteiten gepland. De Graafschap wil bij een eventuele promotie volgende week maandag zorgen voor een gevarieerd programma met verschillende artiesten. Ook zullen alle spelers van de selectie en de technische staf uiteraard op het podium verschijnen.

de nasleep van de huldiging van de promotie in 2015

Kleine huldiging op veld

Een minder uitbundige huldiging gebeurt, als De Graafschap het tweeluik met Almere City in zijn voordeel beslist, direct na de tweede wedstrijd in Doetinchem op het veld. Die vindt plaats onder leiding van de Jupiler League (eerste divisie) zelf. De clubleiding van De Graafschap vraagt de supporters nadrukkelijk het veld pas te betreden als deze huldiging op het veld helemaal voorbij is.

de sfeeractie van zondag met een spandoek over de hele lange zijde was indrukwekkend

Uitverkocht huis

De kaartverkoop voor de beslissende kraker op zondag verloopt sinds gistermiddag stormachtig. En duurde maandag nog even voort. In de ochtenduren kon de club melden dat De Vijverberg uitverkocht is. 'Het is echt een gekkenhuis ondanks een storing die we hadden', meldt directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. De wedstrijden worden het hele seizoen al druk bezocht, maar uitverkocht was het stadion deze jaargang nog nooit. Tegen Telstar werd De Vijverberg bevolkt door 11.083 toeschouwers.De capaciteit van het stadion is 12.600.

'Alle losse kaarten zijn inmiddels al verkocht, maar de seizoenkaartenhouders (4300 red.) kunnen hun vaste plaats natuurlijk nog wel terugkopen voor deze wedstrijd', aldus Ostendorp. 'Er komt heel veel op gang, maar dat is alleen maar mooi.'

5000 tickets in een uur

De Graafschap moest wachten op de uitslag van de wedstrijd Roda JC - Almere City. Die bepaalde of de Doetinchemse club eerst uit of thuis zou spelen. Toen bleek dat Almere verrassend de winnaar was en De Graafschap dus zondag thuis speelt, brak een ware run op kaarten uit. 'We hebben toen in een uur 5 duizend kaarten verkocht', weet perschef Marc Teloh.

Rechtstreeks verslag Radio Gelderland

De Graafschap speelt donderdag in de finale van de play-offs om promotie eerst uit. Om 20.45 uur is de aftrap in Almere. Zondag is om 16.45 uur de return in Doetinchem. Omroep Gelderland doet van dat laatste duel rechtstreeks verslag op de radio en is al ruim van te voren te horen met verschillende voorbeschouwingen. TV Gelderland verzorgt vanaf 17.00 uur updates en zoals gebruikelijk is er online een uitgebreid liveblog op de site en de app.