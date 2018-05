NEC-directeur Van Schaik: ons past nederigheid

NIJMEGEN - Algemeen directeur Wilco van Schaik vindt dat NEC na het mislopen van promotie vooral de rust moet bewaren.

"Ons past nederigheid, omdat we nog een jaar in de eerste divisie spelen. Maar ook gewoon reële ambities. We moeten nu evalueren en we kijken nu waar het fout is gegaan. En daarvan leren richting de toekomst. We kijken ook naar de hele technische staf en ook die gaan we evalueren. De trainer schuift daar zelf ook bij aan."

"We moeten nu wel de rust bewaren. Ook in de eredivisie hadden we een gat in de begroting gehad. De eredivisie brengt meer met zich mee qua seizoenkaarten en sponsoring. We moeten kijken of NEC die ambities wel waar kan maken. We willen wel wat stappen maken, maar moeten misschien eerst het fundament goed bouwen. En dan een goede stap maken naar de eredivisie om er niet meteen uit te kukelen. We moeten terug naar de basis met NEC. We zijn geen club voor het linkerrijtje van de eredivisie, dat kunnen we gewoon niet aan. Dat zie ik in de begroting en de cijfers."

Van Schaik vindt dat NEC-supporters vaak veel te negatief kijken naar hun eigen club. "Dit is een zeer emotioneel gedreven club. Er wordt soms te weinig genoten van deze club. Het is een prachtige club en in Nederland wordt met respect over NEC gesproken. Waar vindt je een club in de eerste divisie met tienduizend toeschouwers, uitverkochte skyboxen en een prachtig maatschappelijk programma? Er is een bepaalde vorm van rust en niet omdat het allemaal zo goed is gegaan. We zijn intern keihard aan het oordelen over het elkaar."