A12 weer open na ongeluk, lange file neemt af Screenshot Rijkswaterstaat

ARNHEM - Op de A12 bij knooppunt Grijsoord is een ongeluk met meerdere auto's gebeurd. Twee rijstroken in de richting van Utrecht werden enige tijd afgesloten. Inmiddels is de weg weer open.

De wagens zijn geborgen en de weg is schoongemaakt. Op het hoogtepunt van de file was er een vertraging van ruim een uur. De filelengte neemt inmiddels af. Of de spits nog last heeft van het ongeluk is onduidelijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl