Wat doet die lantaarnpaal daar? 'Voor mijn part laten ze hem staan, ik woon hier niet'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het werk even stillag, in verband met de feestdagen. En daar is toen iets niet helemaal goed gegaan in de communicatie tussen de uitvoerder en degenen die het werk moesten doen.

Later deze maandag werd vaart gemaakt met het weghalen van de paal. Foto: Danny van Geffen.

Sinds Omroep Gelderland zondagavond het nieuwtje bracht dat bij een wegverbreding een lantaarnpaal midden op de weg was komen te staan, liep het storm in de Klaverstraat. Een stratenmaker vertelde maandagmiddag: 'Iedereen komt hier nu foto's maken. Het is een komen en gaan.'

'We komen later wel terug'

Maar het is toch ook frappant, zo'n lantaarnpaal midden op de weg? 'Het is even niet anders', zei de stratenmaker. 'De weg is hier veranderd. Eerst was het allemaal trottoir en nu staat de paal middenin de straat. Want wij moesten door. Ze verplaatsen hem later maar en dan komen wij daarna wel weer. Maar dat zal wel betaald moeten worden.'

Het euvel zat hem erin dat de mannen niemand konden bereiken die hierover gaat, terwijl de klus - de weg is nog niet open, er wordt nog aan gewerkt - wél geklaard moet worden. Want aan het einde van de week moet de weg bereikbaar zijn.

Of de paal ook snel zou worden weggehaald, wist de stratenmaker op dat moment nog niet. Het kon hem niet deren. 'Voor mijn part laten ze hem staan. Ik woon hier niet.' Een collega vulde aan: 'De paal wordt vanzelf verplaatst, deze commotie is flauwekul. Het komt allemaal goed. Maar ondertussen laten degenen die hierover gaan zich niet zien.'

Niet erg praktisch

Een buurtbewoner vond het, net als enkele anderen in de wijk, vooral hilarisch. 'Het is een hele mooie lantaarnpaal', zei hij. 'Maar praktisch gezien staat hij in de weg, lijkt mij. Esthetisch gezien is het wel mooi, zo midden op de weg. Ik denk dat het wel anders gaat worden, maar het zal even duren voordat dat inzicht komt. Laten we het hopen. Het is een wonderlijk voorval.'

Wateroverlast, geen stroom, geen bel

De verbrede Klaverstraat, op de kruising met de Molenweg, is nodig, mede omdat bewoners van het nieuwe appartementencomplex dan hun parkeergarage in en uit kunnen rijden. Ook daar lijkt niet alles van een leien dakje te gaan. Bewoner Viktor vertelde: 'De hele parkeergarage is onder water gelopen laatst, er is geen stroom, dus de deurbel doet het al een maand lang bijna niet. En ik kan de parkeergarage niet in.'

En dan nog zo'n paal voor de deur. 'Hindernissen', noemde Viktor de problemen. 'Beren op de weg die allemaal opgeruimd gaan worden.' En dat klopt dus, want de paal is inmiddels verplaatst.

