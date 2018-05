Politieke partijen willen opheldering van minister over vluchten

Leon Adegeest van actiegroep Hoog Overijssel legde zondag in een reportage van Omroep Gelderland uit hoe het verplaatsten van nachtvluchten kan leiden tot een duizenden extra dagvluchten op Schiphol. Dat heeft te maken met de rekenmethodes en de afspraken die over enkele jaren gaan gelden. Meer vliegbewegingen betekent meer geluidsoverlast voor Overijssel, maar zeker ook de Veluwe.

Dit is de theorie in het kort. Schiphol mag in de toekomst groeien als het haar geluidsniveau (de totale geluidshinder) omlaag brengt. Als de luchthaven vliegtuigen die veel geluidshinder veroorzaken verhuist naar Lelystad, kan het aantal vliegbewegingen op Schiphol groeien.

Oppositiepartijen als GroenLinks en SP gaan vragen stellen aan de minister. 'Dit is niet zomaar een theorie', zegt SP-Kamerlid Sem Laçin. 'Het is een manier die in de huidige afspraken past om Schiphol te laten groeien en dit kabinet wil Schiphol laten groeien. Daarom zullen we de minister morgen opheldering vragen over dit verhaal.'

'Wat ons betreft is het onacceptabel dat meer bewegingen op Lelystad Airport leidt tot een veelvoud van vliegbewegingen op Schiphol', zegt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. Ze wil dinsdag bij de minister pleiten om 'te stoppen met doorduwen van de plannen voor Lelystad en Schiphol en beter onderzoek doen'.

Meten en handhaven

Coalitiepartij ChristenUnie vindt het goed dat het nu op tafel ligt. 'Ik zie dat er opnieuw heel nuttig werk is gedaan, net als vorig jaar toen actiegroepen fouten in de Milieu Effect Rapportage van Lelystad Airport ontdekten', zegt Kamerlid Eppo Bruins. Volgens hem worden nu vooral berekeningen gemaakt en moet in de toekomst geluidsoverlast meer gemeten worden.

'Omwonenden hebben nu het gevoel dat ze geen grip hebben, zich 'geschiphold' voelen. Als we meten en handhaven, krijgen mensen het gevoel: 'die luchtvaart hebben we in de tang en er gebeuren geen dingen die niet mogen.' Dan herstellen we vertrouwen.'

