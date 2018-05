Deel dit artikel:











Snelheidsduivel gepakt op Hamelandroute Foto: REGIO8 (archief)

ULFT - Een snelheidsduivel is afgelopen weekend in de kraag gevat in Aalten. De automobilist uit Eibergen reed zaterdag met 140 kilometer per uur over de Hamelandroute.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Een onopvallende motoragent kwam de man op het spoor toen hij 108 kilometer per uur reed. Daar bleef het niet bij, want hij passeerde twee keer een doorgetrokken streep en wist na correctie zelfs een snelheid van 140 kilometer per uur te halen op de 80-weg.



De man is daarop langs de kant gezet. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van de boete.