Roy Beerens: Vitesse heeft vorm en niveau om play-offs te winnen

Roy Beerens: we zitten in een flow met Vitesse

ARNHEM - De play-offs komen deze week in de beslissende fase. In Gelderland zijn de prangende vragen of De Graafschap promoveert en Vitesse Europees voetbal haalt. Vitesse begint thuis de cyclus van vier tegen FC Utrecht.

Vitesse heeft, net als De Graafschap overigens, veel vertrouwen in een goede afloop. De ploeg van Edward Sturing is weer op stoom geraakt na het ontslag begin april van Henk Fraser. Nu de finale van de play-offs zijn bereikt, wil Vitesse die uiteraard ook winnen. Roy Beerens gelooft daar heilig in. 'Wij zijn op het niveau nu om de play-offs te winnen.'

Flow

'We zitten in een bepaalde flow', gaat de rechtsbuiten verder. 'We scoren makkelijk, het is duidelijk wat we willen en hebben afgesproken met elkaar. Dor de goede resultaten kom je dan vanzelf in die flow terecht. We zaten natuurlijk in een negatieve spiraal, maar hebben samen een paar punten afgesproken die iedereen moet opbrengen. Dat lukt.tot nu toe.'

Klachten en pijntjes

Vitesse verloor in Galgenwaard met 5-1 van FC Utrecht en speelde thuis met 1-1 gelijk. Het verschil in de eindstand van de competitie was vijf punten in het voordeel van Utrecht. Zaken die volgens Beerens geen rol spelen. 'Het gaat er nu om wie nog het meest fris is. Het is een mooie finale met twee ploegen die elkaar niet zo ontlopen. Wie mentaal het sterkst is, gaat er met de prijs vandoor. Iedereen heeft klachten en pijntjes, maar daar moeten we even doorheen nog.'

Druk bij Utrecht leggen

Volgens trainer Edward Sturing is er geen favoriet in de eindstrijd om Europees voetbal. 'Nee hoor, dan zou ik mijn eigen ploeg ook te kort doen en zeggen dat FC Utrecht een betere ploeg heeft. Dat vind ik namelijk niet. Ik heb de groep gezegd dat de pijntjes nu even opzij moeten worden gezet. Thuis willen en moeten we winnen. Dan leg je ook de druk bij Utrecht voor de volgende wedstrijd.'

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen, Karavaev, Kashia, Miazga, Büttner; Serero, Mount, Foor; Beerens, Matavz, Linssen