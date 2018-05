Deel dit artikel:











Inbrekers stelen voor duizenden euro's aan sieraden bij juwelier Foto: Google Street View

HOEVELAKEN - Bij juwelier 't Hofje van Baronyan in Hoevelaken is in de nacht van zondag op maandag voor duizenden euro's aan sieraden buitgemaakt bij een inbraak. De daders zijn nog niet gevonden.

Volgens de eigenaresse van de juwelierszaak hebben drie mannen ingebroken. Ze kwamen met grof geweld binnen. Toen ze bezig waren in de zaak werden ze overlopen door een beveiliger. Twee daders gingen er meteen vandoor. Een andere man kwam tijdens zijn vluchtpoging vast te zitten tussen het rolluik. Toch wist ook hij te ontsnappen. De politie meldt dat één van de mannen waarschijnlijk gewond is geraakt. Veel schade De mannen hebben vooral gouden sieraden meegenomen. 'Waarschijnlijk zijn ze al eerder in de zaak geweest. Ze wisten precies wat ze wilden hebben', aldus de eigenaresse. De schade aan de winkel is groot, maar dinsdag gaat de juwelier wel weer gewoon open. Mensen die iets gezien hebben, kunnen zich melden bij de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl