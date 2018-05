Miljoen euro voor ALS-uitvinding van Nijmeegs bedrijf

NIJMEGEN - De Nijmeegse start-up MindAffect, die een computerprogramma voor ALS-patiënten heeft gemaakt, heeft een miljoen euro gekregen van een groep Nederlandse geldschieters.

Met het programma van het bedrijf kunnen ALS-patiënten met hersenactiviteit weer communiceren, wanneer mond en handen daar niet meer toe in staat zijn.

Het bedrijf is vorig jaar opgericht en komt voort uit de Radboud Universiteit. Onder anderen havenondernemer Bernard Muller, die zelf ook ALS heeft, heeft geïnvesteerd. Ook Medisch Specialistisch Bedrijf Isala en de oprichters van Quby, het bedrijf achter de slimme thermostaat Toon, staken geld in MindAffect.



ALS is een aandoening van het zenuwstelsel waardoor patiënten steeds minder controle hebben over hun spieren. De gemiddelde levensverwachting is drie tot vijf jaar na de eerste symptomen.